"Посмотрим, с кем мы сыграем. У нас есть некоторые предложения, но они еще не утверждены. Я не знал, что команду выпустят из страны.

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Всё в порядке. Собираем команду и посмотрим. Я не знаю, с кем мы будем играть. Мы будем тренироваться здесь, а потом посмотрим, каких соперников найдем. Все предлагают, но нужно время, чтобы обо всем договориться. Пока мне нужно увидеть игроков", – цитирует Луческу AS.

Напомним, в последнее время "бело-синие", за исключением легионеров и Сергея Сидорчука, который в четвертый раз стал отцом, находились на западе Украины. В ближайшие два месяца Динамо планирует сыграть товарищеские матчи с именитыми клубами Европы – Барселоной, ПСЖ, Миланом и тому подобное.

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