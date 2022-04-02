Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло не хочет иметь ничего общего с Россией и ее гнилой прессой.

Ранее титулованный специалист без проблем общался с российскими СМИ, но сейчас что-то пошло не так.

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Корреспондент федерального канала Матч ТВ едва вышел на телефонную связь с Капелло и хотел услышать анализ жеребьевки группового этапа ЧМ. Ответ 75-летнего итальянца был коротким: "Я не общаюсь с российскими журналистами". Дон Фабио решил не объяснять резкое изменение отношения к представителям страны-агрессора.

Напомним, что Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 годы. Команда выходила на ЧМ-2014, где вылетела на стадии группового этапа.

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