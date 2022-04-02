Денис Олейник приобщился к победе Сейнайоки, а Ника Ситчинава дебютировал за новый коллектив в 1-м туре финского первенства.

Чемпионат Финляндии 2022, 1-й тур

Сейнайоки – ХИФК – 2:1

Голы: Олейник, 86, (пен.), Вольштински, 90+1 – Пипе, 75, (пен.)

КуПС – Интер Турку – 2:1

Голы: Икауньекс, 5, Биспо, 38 – Рукси, 14

Сейнайоки вырвал победу над ХИФКом. Голы забивались только во второй половине. Пипе на 75-й минуте вывел ХИФК вперед ударом с пенальти, однако Олейник на 86-й минуте восстановил статус-кво ударом с отметки, а Вольштински в компенсированное время принес победу для Сейнайоки в первом туре чемпионата. Олейник кроме гола записал в свой пассив желтую карточку в первом тайме.

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КуПС вырвал победу над Интером Турку. Икауньекс на 5 минуте вывел хозяев вперед. Рукси выровнял положение, но Биспо еще до перерыва оформил победу. По КуПС дебютировал Ситчинава, выйдя на 71 минуте, но результативными действиями не отличился.

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