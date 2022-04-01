Киевляне в полном составе уедут за пределы Украины. Подопечные Луческу запланировали серию спаррингов с топовыми соперниками.

Вчера, 31 марта, появилась информация о выезде всей команды за границу. Журналист Сергей Болотников заявил, что не исключает желания Игоря Суркиса устроить распродажу игроков, ведь уже 7 апреля истекает срок действия разрешения ФИФА, согласно которому футболисты из Украины и России могут менять клубы.

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Динамо сообщило, что получило поддержку руководства государства, фактически подтвердив тем самым выезд за границу.

"Бело-синие" объявили о старте международной миссии, заключающейся в серии товарищеских матчей против ряда топ-клубов Европы. Цель их проведения – информирование международного сообщества о войне в Украине и сбор средств для поддержки людей, пострадавших от войны с российским агрессором, сообщает официальный сайт Динамо.

В течение апреля-июня команда Мирчи Луческу планирует провести спарринги со следующими командами: Боруссия Дортмунд, ПСЖ, Стяуа, Легия Варшава, Барселона, Милан, Бенфика, Аякс, Спортинг, Базель. Все эти матчи будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. К проекту будут также привлечены звезды украинского искусства.

Указанные поединки с участием Динамо будут сыграны под лозунгами "Матч за Мир! Остановим Войну!", "Match for Peace! Stop the War!". Таким образом, украинский клуб будет демонстрировать миру, что наш народ стремится к миру и свободе, защищая собственное государство в войне с российским агрессором-оккупантом.

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