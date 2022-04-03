"Мы поехали в Луцк, потому что здесь можно было найти жилье. Некоторые игроки поехали в другие города, например, в Ужгород и Львов. Здесь есть поле, и я пытаюсь тренироваться и держать себя в форме, но это непросто.

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Мужчин от 18 до 60 лет не пускают за границу. Возможно, некоторые клубы заинтересовались бы, и я мог бы временно присоединиться к иностранному клубу. Но это невозможно без получения разрешения от Минмолодежьспорта. Я мог бы быть более полезным для страны, играя за границей, а не просто сидеть здесь и ничего не делать. Это еще один немаловажный аспект. Я хотел бы хотя бы найти команду, чтобы тренироваться регулярно. Гораздо лучше тренироваться с командой, чем делать все самостоятельно.

Хочу, чтобы этот кошмар закончился как можно скорее, и чтобы мы вернули нашу страну в нормальную жизнь. Моя самая большая мечта – вернуться в Донецк и сыграть на Донбасс Арене. Много лет это было невозможно, но я верю, что этот день наступит", – цитирует Трубина Goal.com.

Напомним, в первой части сезона Анатолий провел за Шахтер 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Еще в шести поединках отстоял "на ноль".

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