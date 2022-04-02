"В последнее время все чаще в разных СМИ появляется информация о возможном исчезновении с футбольной карты Украины того или иного клуба. Недавно в этом контексте упоминалась луганская Заря, которая по итогам осенней части сезона 2021/22 занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Однако никаких оснований для волнения у болельщиков трехкратного бронзового призера чемпионата Украины не существует. Следует отметить, что решение о снятии того или иного коллектива с чемпионата есть прерогатива исключительно президента клуба.

Заря была, есть и будет. Она и дальше будет участвовать в чемпионате Украины, стремясь к получению призовых мест, чтобы достойно представлять наш футбол на международной арене", – говорится в заявлении Зари в Instagram.

Напомним, ранее с футбольной карты Украины пропал легендарный крымский клуб Таврия-Симферополь.

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