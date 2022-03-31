"Ватный таракан" сидит в России и ретранслирует бред телевизора о великой армии и захвате Украины в ближайшее время. Рустам Худжамов дал достойный отпор Рафаилову в комментариях.

"Где вы все были, когда 8 лет обстреливали Донбасс?" – Рафаилов пробил дно, призвав Украину сложить оружие

"Какой же вонючий, усатый пид**ас... Пусть расскажет лучше, где деньги, которые должны были быть выплачены за еврокубки команде, когда это существо там работало. И это случайность, что деньги до команды не дошли, а квартиры на россии у этого х*йла появились?" – написал Худжамов.

Напомним, Рафаилов покинул Зарю 26 марта 2020 года из-за разногласий с владельцем клуба Евгением Геллером. После этого он эмигрировал в Россию, где и проживает и сейчас.

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