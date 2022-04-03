Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко поделился мнением по поводу поединка плей-офф отбора на чемпионат мира против сборной Шотландии.

"У нас реально нет возможности играть, но такая ситуация, что у нас большой шанс попасть на чемпионат мира.

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Если общество примет такое решение, это будет победа здравого смысла.

На сегодняшний день не только мы нуждаемся во внимании мира, но и мир нуждается в нашем внимании. Это больше по футбольным меркам, но я думаю, что будет хорошо, если сборная Украины будет на чемпионате мира. Даже больше не с футбольной точки зрения, а с политической, моральной, психологической", – сказал Михайличенко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, среди футбольной общественности все чаще раздаются призывы предоставить команде Александра Петракова прямую путевку на чемпионат мира. Пока футбольные организации официально этого не рассматривают. Следовательно, полуфинальный матч плей-офф сборной Украины против Шотландии перенесли на июнь, триумфатор пары будет играть с Уэльсом за выход на Мундиаль.

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