"После отпуска мы провели предсезонку, несколько товарищеских матчей. У меня наконец-то появилась стабильность, начал выходить в стартовом составе. Я стал лучше адаптироваться. К сожалению, потом произошло все это. Эта война... И на этом все кончилось.

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Я думаю, что должен был пройти через это. Мне 22 года, а я уже пережил пандемию и войну. Через семь месяцев за границей у меня есть возможность вернуться домой и участвовать во всех этих соревнованиях, которые нас ожидают. Я надеюсь, что все будет хорошо, и мы сможем выиграть эти титулы", – приводит слова Витиньо сайт Атлетико Паранаэнсе.

Напомним, Динамо отпустило вингера в аренду до 30 июня 2022 года. Минувшим летом киевляне заплатили за него 6 млн евро.

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