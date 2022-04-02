"С Англией будет захватывающий поединок, Иран – разносторонний соперник, сильно прошедший квалификацию. Нужно подождать, чтобы увидеть нашего третьего соперника. В общем, я доволен группой и рад начать подготовку.

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Недавно мы играли с Уэльсом в товарищеском матче, также мы знаем Шотландию. Понятно, что мы желаем успеха Украине из-за того, что сейчас происходит в их стране", – цитирует Бехалтера ВВС.

Напомним, "сине-желтые" 24 марта должны были сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022, но из-за начала полномасштабной войны России против Украины встреча была перенесена на июнь. Потенциальный соперник в финале уже известен – это Уэльс, одолевший Австрию (2:1).

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