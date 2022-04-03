"Привет, я Александр Зинченко, игрок Манчестер Сити и сборной Украины. Я не просто играю за эту страну, я ее гражданин. Сейчас моя страна защищается от российской агрессии. Тысячи людей умирают. Российские войска уже разрушили несколько городов. Бомбы и ракеты падают и попадают в дома мирных жителей.

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Я родился и вырос в Житомирской области. 8 марта российская авиация атаковала Малин, город недалеко от Житомира. По итогу одного из авиаударов была убита семья, вместе с маленьким ребенком.

У меня тоже есть маленькая дочь. Мое сердце разбивается во время мыслей о том, насколько много детей ее возраста сейчас умирают, и сколько еще станут жертвами этой войны. К настоящему времени уже погибли более 140 детей. В дальнейшем их количество будет только расти, если никто не сможет остановить вторжение.

Я прошу вас, говорите об этом вслух! Не молчите, пока дети не перестанут гибнуть каждый день. Пожалуйста, помогите нам своими голосами и поддержкой. Остановите Путина! Спасите украинских детей!" – сказал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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