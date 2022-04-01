"Есть Путин – президент, есть правительство, есть военные. Есть русский народ, и там есть люди, которые это не поддерживают. Не все русские плохие. Мы должны это понимать.

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Я верю, что там есть хорошие люди, которые против войны и против того, что делает правительство. Им бы больше смелости, чтобы выйти и сказать. И чтобы это слово было услышано", – заявил Степаненко в интервью Денисов Time.

Напомним, Россия вторглась на территории Украины и уже больше месяца истребляет наш народ и инфраструктуру.

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