"Это вообще для меня какой-то нонсенс, потому что в Харькове в основном русскоязычные люди жили, церковь их. Не должно было так случиться, но они уничтожают город. Мне больно смотреть сейчас на Харьков, который строили при мне с 2005 года, и на Евро и после. Это уже стало совсем другой город, европейского уровня.

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Я уже не говорю за Мариуполь, я там был много раз, и город действительно менялся в лучшую сторону, стал уже проевропейским. Наверное, у россиян есть особый зуб для тех людей, чтобы их уничтожить, потому что они стали украинцами, и их уже ничего не поменяет", – рассказал Маркевич в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, именно Мариуполь и Харьков больше всего пострадали от российских оккупантов, безжалостно уничтожающих города.

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