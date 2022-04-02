"У россиян есть особый зуб на тех людей": Маркевич нашел причину зверств оккупантов в Харькове и Мариуполе
Легендарный Мирон Маркевич попытался объяснить, почему российские кафиры так жестоко обстреливают Харьков и Мариуполь.
"Это вообще для меня какой-то нонсенс, потому что в Харькове в основном русскоязычные люди жили, церковь их. Не должно было так случиться, но они уничтожают город. Мне больно смотреть сейчас на Харьков, который строили при мне с 2005 года, и на Евро и после. Это уже стало совсем другой город, европейского уровня.
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Я уже не говорю за Мариуполь, я там был много раз, и город действительно менялся в лучшую сторону, стал уже проевропейским. Наверное, у россиян есть особый зуб для тех людей, чтобы их уничтожить, потому что они стали украинцами, и их уже ничего не поменяет", – рассказал Маркевич в интервью телеканалу Футбол.
Напомним, именно Мариуполь и Харьков больше всего пострадали от российских оккупантов, безжалостно уничтожающих города.
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