Журналист Игорь Цыганык раскрыл детали работы "горняков" на специальном трансферном рынке, открытом для игроков из чемпионата Украины.

Дончане не будут продавать молодых легионеров во время войны, сообщил журналист в эфире Цыганык Live со ссылкой на слова Дарио Срны.

Тете официально перешел из Шахтера в Лион

Некоторые иностранные футболисты клуб все же собирается отпустить, чтобы "они не пострадали от этой ситуации". Но ни один молодой украинец не будет продан. После победы Украины Шахтер построит команду на молодых игроках.

Напомним, победу над российскими орками приближают наши защитники, которые мужественно отстаивают каждый клочок Украины. Западные партнеры санкциями и оружием способствуют краху путинского режима.