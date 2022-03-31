Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже п'ятнадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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23:30. "Гроші до команди не дійшли, а квартири на росії у цього х*йла з’явились", – Рустам Худжамов висміяв черговий словесний понос зрадника Рафаїлова.

23:10. Рінат Ахметов обіцяє "вибити" з Росії всі репарації на користь України.

22:40. СК Дніпро-1 відпустив у Нідерланди зимового новачка, за якого платили серйозні гроші.

22:05. Шахтар визначився щодо трансферної політики на час повномасштабної війни з Росією. Донеччани не продаватимуть молодих легіонерів.

21:30. Прогриміла сенсаційна новина. Динамо нібито повним складом покине Україну. За інформацією джерела, клуб отримав спецдозвіл від Міністерства спорту.

20:50. Мірча Луческу у розмові з тим же журналістом визнав свою помилку, коли говорив, що спорт поза політикою і російських спортсменів карати не варто.

20:15. Ігор Циганик запитав у Ігоря Суркіса про скандальну історію з вивезення готівки за кордон. Президент Динамо відповів, що це брехня.