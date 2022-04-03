"Сегодня ситуация такова, что нам дали зеленый свет от УЕФА на проведение очень большого количества товарищеских игр в Европе, и на этом основании наши украинские футболисты получили разрешение на отъезд за границу. Они смогут уехать через три дня, и мы сразу вместе с тренерским штабом и всеми украинскими футболистами отправимся в Стамбул.

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К сожалению, не будет многих бразильских игроков – большинство из них отказываются. Прибудут только Марлон и Исмаили. В Турции начинаем играть: 13 апреля встречаемся с Бешикташем, 19-го – с Фенербахче, затем Севилья, Хайдук (Сплит), ПСЖ, Лацио.

Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину – для помощи украинцам, детям. Пока это главное, чем мы можем помочь. Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов, "придет время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной". Я с этим полностью согласен и также убежден, что так будет", – поделился Срна в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, ранее Динамо всем составом уехало за границу, где будет проводить товарищеские матчи со сбором средств на поддержку Украины. Киевляне начнут свое благотворительное турне поединком против польской Легии.

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