В лесу возле Мотыжина (Бучанский район) были обнаружены тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа Игоря Сухенко (соучредитель сельского футбольного клуба Колос) и их сына Александра Сухенко, выступавшего за Чайку (Петропавловская Борщаговка), Сокол (Михайловка) и Кудровку (Ирпень), сообщает Киево-Святошинский футбол в Facebook.

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Вся семья до последнего оставалась в оккупированном селе и всячески помогала односельчанам, в том числе лекарствам и продуктам. 23 марта оккупанты похитили Ольгу и Игоря Сухенко, а впоследствии вернулись и за Александром. До сих пор их судьба была неизвестна. Во время зачистки освобожденного Мотыжина в лесопосадке была найдена братская могила, где находились трупы около тридцати замученных украинских граждан, и среди них – семья Сухенко.

Напомним, Александр Сухенко выступал на позициях форварда и вингера, был ярко выраженным игроком атаки. За свою карьеру становился чемпионом и обладателем кубка Макаровского района в составе мотыжинского Колоса, чемпионом и дважды обладателем кубка Киевской области в составе Кудровки (Ирпень) и Сокола (Михайловка-Рубежовка), чемпионом и обладателем кубка Киево-Святошинского района в составе Кудровки. С 2018 по 2022 гг. защищал цвета второлиговой Чайки, за которую забил 3 гола в 21 матче.

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