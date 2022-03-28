Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже четырнадцатая новость, где Футбол 24 освещает русский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: попытка отравления Абрамовича, Вернидуб рапортует о своей ситуации на фронте.

23:40. Россия может покинуть европейский футбол – руководство УЕФА уже думает о бессрочном бане агрессора. Оккупанты тем временем рассматривают вариант членства в Азиатской конфедерации. Хотя кому они там нужны...

23:00. Легионер Ворсклы Амилкар Коджу рассказал английской прессе, как убегал из Украины. Пришлось идти пешком, венгерские пограничники хотели нажиться, а спасли хорваты.

22:15. Роман Абрамович избегает более серьезных санкций из-за участия в переговорах. Как писал The Wall Street Journal, сам Владимир Зеленский попросил Джо Байдена не налагать на олигарха новые санкции. Правда, Абрамович был якобы отравлен на переговорах – он временно потерял зрение.

По информации The Times, Зеленский передал через Абрамовича записку Путину с условиями мира. Но бункерный террорист возмутился и передал владельцу Челси: "Скажи ему, что я их уничтожу".

21:50. Мирча Луческу объяснил, почему покинул Украину после нападения России. Хотя раньше он говорил, что не трус, чтобы убегать.

21:20. Динамо U-19 все же сыграет в Юношеской лиге УЕФА. Матч против Спортинга состоится 7 апреля в Бухаресте.

20:25. "Как и все, я даже не мог подумать, что доживу до такого. У меня много родственников в России, мама там родилась. Если бы мама дожила до такого, то умерла бы в первый же день вторжения. Я не вижу никакой логики в действиях россиян. Просто истребляют страну, народ, убивают людей", – щемящие слова экс-тренера Металлиста Игоря Рахаева.

20:00. Бывший легионер Динамо и Шахтера митингует в Берлине с украинским флагом. Эммануэлю Окодуве – респект.