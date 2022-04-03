О подписании контракта с пражским клубом сообщил сам Габовда.

"Как прошел уход из Торпедо? Меня неделю пытались уговорить остаться. И главный тренер Дмитрий Молош, и руководство. Но я сразу принял решение и четко обозначил позицию, хотя был действующий контракт, самая высокая зарплата в команде. Как можно оставаться в стране, через которую в Украине идет техника российских окупантов? А ракетные выстрелы с территории Беларуси? Продолжать выступать за Торпедо было просто неприемлемо со всех сторон! Хотел уехать как можно скорее.

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Были разные аргументы, чтобы меня удержать. К примеру, предлагали перевезти в Беларусь семью. Даже бабушку. И устраивать здесь жизнь. Я только спросил: "Вы в своем уме?" Идти на соглашение с совестью и оставаться в Беларуси, как некоторые... Я застрелился бы через некоторое время, если бы пошел на такой шаг.

Хотел вернуться в Украину, но родные очень просили не приезжать. Жена тоже была против. Собирался пойти в терроборону и без колебаний взял бы оружие в руки. Но сейчас такие очереди желающих сделать это, что вам не передать! Звонил друзьям и в Мукачево, и во Львов. Меня убедили, что я смогу принести больше пользы в Чехии. Здесь большая украинская диаспора, сюда также приехало немало беженцев. Стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы помогать людям.

В первые две недели было совсем не до футбола. Но постепенно взял себя в руки. Договорился о тренировках с пражской Дуклой, чтобы поддерживать форму. Видно, понравился команде. Подписал контракт до лета. Хотя часто думаю и на тренировках о том, что происходит на родине. Нельзя так просто взять и забыть обо всем, даже на пару часов", – цитирует Габовду Zerkalo.

Ранее 32-летний защитник поиграл за Карпаты, Кривбасс, Таврию, Рух, а также ряд зарубежных клубов – Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен (Венгрия), белорусские Гранит и Динамо Минск. Последним его клубом был Торпедо БелАЗ, который он покинул после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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