Полузащитник Динамо Карлос Де Пена продолжит карьеру в Интернасьонале, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

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30-летний вингер заключил с "колорадос" контракт до декабря 2022-го с возможностью пролонгации. Очевидно, речь идет о потенциальном трансфере, а не аренде, поскольку соглашение с Динамо действует до конца текущего года. Кроме того, сам футболист ранее заявил, что возвращаться на Украину не планирует.

Напомним, в Динамо Де Пена перешел в апреле 2019 г. За это время уругваец провел за киевлян 102 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

К слову, за Интернасьонал ныне выступает скандальный экс-вингер Шахтера Тайсон. Также бразильские СМИ сообщают, что команду может пополнить защитник "горняков" Витао.

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