Динамо сразу выполняет свое обещание по поводу проведения зарубежных благотворительных матчей в поддержку Украины.

Первым соперником команды Луческу (он стал одним из главных организаторов) будет Стяуа Бухарест.

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"В среду (6 апреля) сыграем товарищеский матч с киевским Динамо на стадионе Триумфальная арка. Начало в 20:00, это матч в рамках акции "Вместе за Украину". Я думаю, что это очень хорошая идея", – цитирует главного тренера Стяуа Антона Петреа Digi Sport.

Напомним, Динамо получило специальное разрешение на выезд за границы Украины полным составом. Киевляне пообещали проводить благотворительные матчи, а вырученные средства направлять на разные нужды Украины во время войны с Россией.

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