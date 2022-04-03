"Нереальный респект моему другу Сергею Реброву... Мы с ним договорились привезти защиту для наших бойцов.

"Москаля еще не видел": Стаховский – о своих буднях в территориальной обороне Киева

А он еще подключил Андрея Шевченко и Виктора Коваленко. Не обошлось без крови с серебряной земли – Игорь Харатин тоже приобщился.

Уважаемые футболисты – спасибо вам, благодарят вас и воины Национальной гвардии Украины и Службы безопасности Украины. Также спасибо Сергею Притуле и его фонду за подгон тактической обуви. Несокрушимые защитники 1 отдельной штурмовой роты ДУК ждут на обновки", – написал Стаховский на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Стаховский с первых дней войны присоединился к территориальной обороне Киева.

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