Еще один легионер из УПЛ нашел себе новый клуб.

Защитник Львова Энес Махмутович перешел в ЦСКА, сообщает официальный сайт болгарской команды.

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Условия соглашения 24-летнего защитника с болгарским клубом не разглашаются, однако Transfermarkt отмечает, что люксембуржец будет выступать за ЦСКА на правах аренды до 30 июня 2022 года. Энес смог присоединиться к новой команде согласно специальному разрешению ФИФА.

Напомним, Махмутович перешел во Львов в августе 2020 г. из английского Мидлсбро. В текущем сезоне провел за "горожан" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. За его плечами 20 матчей за национальную команду Люксембурга. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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