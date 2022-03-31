Атакующий полузащитник СК Днепр-1 Фелипе Пирес присоединился к Ден Гаагу, сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

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Днепряне только зимой приобрели вингера у Морейренсе. СМИ сообщали, что трансфер обошелся в 1,5 млн евро. Впрочем, Пирес так и не дебютировал за СК Днепр-1 в официальном матче.

Заметим, что Дэн Гааг идет в зоне плей-офф второго дивизиона Нидерландов, сохраняя шансы на повышение в элиту.

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