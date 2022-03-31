СК Днепр-1 отпустил в Нидерланды зимнего новичка, за которого платили серьезные деньги
22:07 - Читати українською
Легионеры СК Днепр-1 продолжают искать временное место работы после остановки чемпионата Украины.
Атакующий полузащитник СК Днепр-1 Фелипе Пирес присоединился к Ден Гаагу, сообщает пресс-служба нидерландского клуба.
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Днепряне только зимой приобрели вингера у Морейренсе. СМИ сообщали, что трансфер обошелся в 1,5 млн евро. Впрочем, Пирес так и не дебютировал за СК Днепр-1 в официальном матче.
Заметим, что Дэн Гааг идет в зоне плей-офф второго дивизиона Нидерландов, сохраняя шансы на повышение в элиту.
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