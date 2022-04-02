Бывший защитник МЮ и сборной Англии Гарри Невилл указал на дополнительную интригу, которая окутывает группу с Ираном, США и четвертой, пока неизвестной, командой.

"Я думаю, что это интересная группа с точки зрения качества команд, против которых нам придется играть. Каждая сборная этого квартета придает свои особые эмоции.

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По всей видимости, США создаст большие трудности. Есть загадка "Украина-Уэльс-Шотландия". Будет мощный заряд страсти и эмоций независимо от того, кто выйдет – Украина, или кто-нибудь из наших соседей. Еще Иран, отношения с которым на правительственном уровне Англии и США за последние 20-30 лет не всегда были гладкими", – цитирует Невилла Eurosport.

Англия попала в группу В, где встретится с Ираном, США и победителем отложенного евроотбора. Обладатель последнего слота определится в противостоянии Уэльса с победителем пары Шотландия – Украина.

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