Новичок Лиона Тете уже приносит дивиденды французскому клубу после своего перехода – бразилец помог "ткачам" вырвать победу над Анже в 30 туре.

Чемпионат Франции 2021/22, 30-й тур

Лион – Анже – 3:2

Голы: М. Дембеле, 26, 52, Тете, 80 – Перейра Лаже, 50, Буфаль, 59

Лион вышел вперед в первом тайме благодаря голу Муссы Дембеле, а во второй половине команды устроили настоящую перестрелку. На 50-й минуте Лаже сравнял счет, а уже на 59-й минуте счет стал 2:2 – на дубль Дембеле своим мячом ответил Буфаль.

Тете официально перешел из Шахтера в Лион

Тете вышел на поле на 78 минуте и почти сразу стал героем встречи. Бразилец получил передачу от Густо и ударом "из точки в точку" пробил в дальний угол. Этот гол стал последним во встрече, поэтому именно игрок Шахтера, выступающий во Франции на правах аренды, стал героем встречи.

Напомним, Тете стал игроком Шахтера зимой 2019 года. С тех пор бразилец сыграл за "горняков" 108 матчей, в которых забил 31 мяч. Через три года в Украине футболист выиграл национальный Кубок и дважды становился чемпионом.

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