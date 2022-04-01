"Є Путін – президент, є уряд, є військові. Є російський народ, і там є люди, які це не підтримують. Не всі росіяни погані. Ми маємо це розуміти.

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Я вірю, що там є добрі люди, які проти війни та проти того, що робить уряд. Їм би більше сміливості, щоб вийти і сказати. І щоб це слово було почуте", – заявив Степаненко в інтерв'ю Денисов Time.

Нагадаємо, Росія вторглася на території України і вже понад місяць винищує наш народ та інфраструктуру.

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