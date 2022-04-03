Перед матчем Ювентуса та Інтера стадіон завмер від емоційної акції.

Футболісти обох команд зібралися в центрі поля, а перед ними виступили місцева співачка Гайя і солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко.

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Дівчата виконали культову пацифістську пісню Джона Леннона під назвою Imagine. Гравці були вражені акцією, а на обличчі кіпера Ювентуса Войцеха Щенсни навіть проступили сльози. Після завершення пісні туринський стадіон вибухнув оваціями.

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