"Нереальний респект моєму другові Сергію Реброву... Ми з ним домовились привезти захист для наших бійців.

"Москаля ще не бачив": Стаховський – про свої будні у територіальній обороні Києва

А він ще підключив Андрія Шевченка та Віктора Коваленка. Не обійшлось без крові зі срібної землі – Ігор Харатін теж долучився.

Шановні футболісти – дякую вам, дякують вам і воїни Національної гвардії України та Служби безпеки України. Також дякую Сергію Притулі та його фонду за підгін тактичного взуття. Незламні захисники 1 окремої штурмової роти ДУК чекають на обновки", – написав Стаховський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Стаховський з перших днів війни приєднався до територіальної оборони Києва.

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