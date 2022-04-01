Колишній хавбек збірної України Євген Левченко продовжує займатись допомогою українцям, які постраждали від війни.

"Чудовий турнір із футгольфу серед футболістів. Нарешті я посів перше місце! Організатори "Life after football" приділили стільки уваги війні в Україні. Велике спасибі.

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Під час мого виступу я вирішив, що цей годинник (швейцарської компанії Omega – прим. Футбол 24) виставлю на аукціон, і всі гроші підуть на допомогу дітям України. Слава Україні", – написав Левченко в Instagram.

Нагадаємо, колишній хавбек збірної України давно проживає в Нідерландах, а з початку війни активно висвітлює злочинні дії Росії і проблеми нашого народу.

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