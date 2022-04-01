Левченко виграв турнір з футгольфу – коштовний приз відразу передадуть на благодійний аукціон для підтримки дітей
Колишній хавбек збірної України Євген Левченко продовжує займатись допомогою українцям, які постраждали від війни.
"Чудовий турнір із футгольфу серед футболістів. Нарешті я посів перше місце! Організатори "Life after football" приділили стільки уваги війні в Україні. Велике спасибі.
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Під час мого виступу я вирішив, що цей годинник (швейцарської компанії Omega – прим. Футбол 24) виставлю на аукціон, і всі гроші підуть на допомогу дітям України. Слава Україні", – написав Левченко в Instagram.
Нагадаємо, колишній хавбек збірної України давно проживає в Нідерландах, а з початку війни активно висвітлює злочинні дії Росії і проблеми нашого народу.
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