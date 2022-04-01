– Чи правда, що Динамо отримало спеціальний дозвіл від Міністерства молоді й спорту?

– Так, він діє з 1 квітня, і це не жарт. Ми звернулися з ініціативою проведення благодійних матчів з європейськими клубами, весь виторг від яких буде спрямований на боротьбу України з російським агресором. Є ймовірність, що у цих матчах перед глядачами виступатимуть наші артисти, які зараз перебувають за кордоном. Зібрані кошти будуть відправлені у ЗСУ на благодійні та волонтерські цілі.

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– Є версія, що так ви хочете реалізувати кілька своїх гравців до закриття трансферного вікна, яке у випадку з українськими футболістами відкрито до 7 квітня.

– Думаю, 8 квітня ви мені такі питання ставити не будете. Жоден український гравець не буде проданий у це трансферне вікно. Питання про переходи розглядатимуться не раніше літнього трансферного періоду. Ба більше, ми й легіонерів (як от Вербіча та Кендзьору) відпустили лише на правах оренди. Усі наші футболісти, враховуючи гравців юнацької команди, підписали документ про своє повернення до країни після закінчення благодійних матчів та поєдинку Юнацької ліги УЄФА проти Спортінга відповідно. Тимчасово залишитися закордоном зможуть лише збірники, якщо питання їхньої підготовки до стикових матчів буде офіційно вирішено на рівні УАФ та державних відомств.

– Які клуби стануть суперниками першої команди Динамо?

– Першими нашу ініціативу підтримали Стяуа та Легія. Стартовим, найімовірніше, стане матч у Варшаві, який відбудеться 12 квітня. До цього терміну ми будемо базуватись у Румунії. Крім того, Мальдіні підписав відповідний лист від Мілана. Готовність зіграти з нами для України висловили ПСЖ та Барселона. Ці клуби зараз шукають вікна у своєму календарі. Мірча Луческу говорив на цю тему і з Пепом Гвардіолою. Сподіваємось, що й Ман Сіті також спробує знайти дату для проведення такої гри.

– Якщо перший матч відбудеться 12 квітня, то навіщо виїжджати так рано?

– Гравцям потрібно провести повноцінний тренувальний процес, чи ви хочете, щоб ми вийшли проти грандів, чий сезон у розпалі, та зганьбилися? У Румунії до першої команди приєднаються Сергій Сидорчук та Артем Бесєдін, які вже працюють там із молоддю. А також тренерський штаб на чолі з Луческу.

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– Чи правда, що ви пропонували Шахтарю зіграти однією командою?

– Так, ми й зараз із радістю запросимо на збір і на ці матчі Пятова, Степаненка, Кривцова та інших... Потрібно показати, що ми єдині від Заходу до Сходу, від Києва до Донбасу. Динамо відкрито засуджує агресію, сам я проклинаю той день, коли на нашу землю ступила нога російських окупантів. Зараз нам потрібно зробити все, щоб зберегти наші клуби, наш чемпіонат, наш футбол, – заявив Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

Зауважимо, офіційною метою виїзду Динамо закордон є "міжнародна місія, яка полягає в серії товариських матчів проти низки топ-клубів Європи задля інформування світової спільноти про війну в Україні та збору коштів для постраждалих земляків". Поєдинки з грандами відбудуться протягом квітня-червня й будуть зіграні під гаслами "Матч за мир! Зупинимо війну!".

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