"Немає нації взагалі без зрадників. Я вам розповім стару історію. Дуже-дуже давно, коли Тимощук грав за Україну, він тягав жовто-сині стрічки, де тільки можна було. Це такий хайп був.

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Він мав можливість після завершення кар'єри працювати в УАФ (мав запрошення) і майже погодився. Проте, коли прийшла грошовитіша пропозиція із Зеніта, він розвернувся і пішов туди. У нього там бізнес, він розлучився з жінкою українкою. Я не знаю, чи підтримує він зв'язок з батьками, бо його батько зараз у теробороні Луцька. Не вірю, що можна відмовитися взагалі від усього – навіть від батьків. Але я цьому не здивуюся.

Гроші, залежність і страх. Як виявилося, колишній капітан збірної України – боягуз і просто відвертий зрадник. Чому він таким виявився? Я не знаю! Ти ж не залізеш в голову людини. Просто такі от моменти, вони чітко поділять на свій і чужий, де наш і не наш. Тимощук – не наш. Він не нашої групи крові. На жаль, я маю констатувати, що багато людей виявилися не нашої групи крові, і Тимощук серед них", – відрубав Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

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