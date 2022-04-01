"У Росії мені було дуже некомфортно. Я грав у країні, яка вдерлась на мою Батьківщину. Єдиним можливим рішенням було покинути московське Торпедо. Люди в Україні не зрозуміли б мене, якби я продовжив грати", – цитує Кравчука BBC.

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Сім'я Андрія залишилась у Києві, а його брат Олександр обороняє столицю в складі української армії. Про це розповідає сам українець: "Кожного дня кажу йому, що пишаюсь тим, що він захищає не лише нашу сім'ю, а й усю країну та наш народ. Він залишається і бореться.

Я дуже переживаю. Спілкуюсь телефоном і завжди отримую сповіщення з попередженнями про тривогу, вибухи. Ти думаєш тільки про те, що твоя сім'я може загинути.Останній місяць був для мене важким, але повернення на поле дуже багато означає для мене".

Зауважимо, Кравчук разом з Олександром Зінченком виступав за молодіжку Шахтаря. Торік він перебрався в Торпедо, але після початку повномасштабної війни ухвалив рішення розірвати контракт. Також Андрій грав за збірні України різних вікових категорій.

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