Луческу закликає надати Україні пряму путівку на ЧС-2022
Головний тренер Динамо Мірчас Луческу планує організувати один зі спарингів "синьо-жовтих" в Італії.
"Нам вдалося вивезти до Румунії одинадцять гравців київського Динамо. Це ядро національної збірної. Вони отримали дозвіл від уряду, оскільки через особливу ситуацію вони були звільнені від військових обов’язків.
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Навіть футбол у такій складній ситуації може зробити багато. Дозволити Україні взяти участь у плей-офф і, можливо, отримати зелене світло для участі на чемпіонаті світу, може бути дуже важливим для нації.
Стяуа докладає величезних зусиль. Вона надала місце для тренувань та допомогла з розміщенням. Але для збірної потрібно набагато більше. Нам потрібно знайти ресурси, щоб підтримати витрати на ці місяці, і нам потрібно розробити програму матчів, тому що ми не можемо очікувати, що збірна України гратиме в червні, не зігравши декілька підготовчих матчів.
У Європі це буде непросто, тому що ліги та кубки знаходяться на завершальних етапах. Було б чудово, якби Україні вдалося зіграти хоча б один матч в Італії, країні, яка займає особливе місце в моєму серці. Найближчими днями я спробую особисто поговорити з деякими тренерами, щоб спробувати щось організувати", – цитує Луческу Il Napolista.
Нагадаємо, у разі виграшу європейської кваліфікації у Шотландії та Уельсу, збірна України зіграє на ЧС-2022 у квартеті з командами Англії, США та Ірану.
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