"ФК Динамо Київ, Ігор і Григорій Суркіси долучилися до волонтерської ініціативи тилового гуманітарного штабу, організованої народним депутатом Михайлом Радуцьким, бізнесменом і засновником City Beach Club Максимом Радуцьким, Союзом українців у Великій Британії, генеральним продюсером "Люкс ФМ" Євгеном Фешаком і власником видання Playboy Ukraine Олександром Шевченком.

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Із перших днів повномасштабної війни, яку Росія розгорнула проти України, волонтери налагодили роботу розподільчого центру, що забезпечує продуктами харчування, водою, медичними препаратами та речами першої необхідності регіони України, які найбільше постраждали від російської навали та існують на межі гуманітарної катастрофи. Фінансування безперервної логістики та доставки гуманітарних вантажів із країн Європи, зокрема Великої Британії та Італії, забезпечується завдяки сприянню ФК Динамо Київ та Ігоря і Григорія Суркісів.

Так, спільними зусиллями тилового штабу було доставлено вже понад 200 тон гуманітарних вантажів до ряду населених пунктів Київської, Чернігівської, Харківської областей, де існує критична необхідність у продуктах харчування та засобах гігієни, а також до територіальних громад, які стали пунктами прийому тимчасово переміщених українців.

Гуманітарну допомогу та довгостроковий запас продуктів харчування отримали десятки тисяч людей у зоні активних бойових дій і пунктах розміщення евакуйованих осіб. Окрім того, волонтерам вдалося доправити паливо та корм для тварин до зоопарку "XII місяців" в Демидові на Київщині, який опинилися в умовах гуманітарної катастрофи через тривалу окупацію.

Київське Динамо продовжує допомагати нашій країні на всіх фронтах рухатися до перемоги та миру на українській землі. Із початку війни клуб фінансово підтримує лікарні та дитячі будинки, надає допомогу Збройним Силам України, підтримує спортсменів-паралімпійців і допомагає в евакуації українців із охоплених війною регіонів", – йдеться у заяві Динамо на офіційному сайті.

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