18-річний бразилець перебрався у столицю Іспанії, інформує прес-служба Шахтаря. Він виступатиме за мадридців до кінця сезону 2022/23 на правах оренди. Це перше підписання клубу у 2022 році.

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Згідно з умовами контракту, Реал також має опцію повноцінного викупу футболіста, що, за неофіційними даними, обійдеться "бланкос" у 18 мільйонів євро. Очікується, що Вінісіус спершу гратиме під керівництвом легендарного Рауля у Кастільї, а у разі прогресу приєднається до першої команди.

Серед претендентів на таланта називали Атлетіко, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, але саме варіант з Реалом найбільше сподобався бразильцеві.

Тобіас став гравцем "гірників" лише взимку, Інтернасьйонал отримав за нього 6 млн євро. Бразилець підписав контракт з Шахтарем до літа 2026-го, але через початок повномасштабної війни в Україні встиг зіграти лише шість товариських матчів.

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