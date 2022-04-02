Півзахисник Динамо Карлос Де Пена продовжить кар'єру в Інтернасьйоналі, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

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30-річний вінгер уклав з "колорадос" контракт до грудня 2022-го з можливістю пролонгації. Очевидно, йдеться про потенційний трансфер, а не оренду, оскільки угода з Динамо чинна до кінця поточного року. Окрім того, сам футболіст раніше заявив, що повертатися в Україну не планує.

Нагадаємо, до Динамо Де Пена перейшов у квітні 2019 р. За цей час уругваєць провів за киян 102 матчі у всіх турнірах, в яких забив 19 голів і віддав 19 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 млн євро.

До слова, за Інтернасьйонал нині виступає скандальний екс-вінгер Шахтаря Тайсон. Також бразильскі ЗМІ повідомляють, що команду може поповнити захисник "гірників" Вітао.

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