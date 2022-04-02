"3 роки тому я прийшов у Динамо, все для мене було дуже новим та іншим. Це коштувало мені дуже багато, потроху я адаптувався до команди та одноклубників. Були і погані моменти, і дуже хороші, поразки і багато перемог. Сьогодні, після стількох прожитих моментів, включаючи Лігу чемпіонів та виграні титули, я повинен попрощатися.

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Я хочу подякувати всім, хто був поруч з моменту мого приїзду в Україну. Ігорю та Григорію Суркісам, які у всьому завжди мені допомагали. Леоніду Буряку, який був мені як батько. Всім моїм колегам, які супроводжували мене протягом всіх цих років. Людям, які працюють у клубі, і які завжди відгукувалися. Але перш за все я хочу подякувати вболівальникам та українському народові, які мене підтримують.

Я хотів би, щоб прощання було іншим. Я не хочу переставати дякувати вам всім своїм серцем за вашу любов. У цей дуже важкий час я хочу побажати Україні багато сил та солідарності. Дякую, Динамо. Для мене завжди буде гордістю бути частиною твоєї великої історії", – поділився Де Пена у своєму Instagram.

Нагадаємо, до Динамо Де Пена перейшов у квітні 2019 р. За цей час уругваєць провів за киян 102 матчі у всіх турнірах, в яких забив 19 голів і віддав 19 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 млн євро.

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