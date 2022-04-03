Український гранд незабаром розпочне європейське турне, метою якого є збір коштів на потреби ЗСУ, які продовжують нищити російського окупанта.

Нещодавно "біло-сині" отримали спеціальний дозвіл на виїзд за межі України повним складом й пообіцяли проводити благодійні матчі. Серія цих поєдинків розпочнеться у Варшаві, інформує прес-служба клубу.

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У вівторок, 12 квітня, на стадіоні Війська Польського Динамо проведе свій перший спаринг, суперником буде місцева Легія, яка є багаторазовим чемпіоном Польщі. Час початку зустрічі поки невідомий.

Варто зауважити, що раніше головний тренер Стяуа повідомляв про домовленість провести 6 квітня матч з Динамо в рамках акції "Разом за Україну". Кияни про цей спаринг поки мовчать.

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