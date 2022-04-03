Нападник Динамо, який на правах оренди перебрався в турецький Еюпспор, розповів про вплив на нього війни в Україні.

"Звичайно, війна певною мірою зачепила мене. Зокрема, мої друзі, які перебувають в Україні, дуже постраждали. Моя дитина та сім'я були в Україні, коли все почалося.

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Хочу, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, і ми повернулися до звичайного життя. Мені трохи пощастило, що я не був в Україні на момент початку війни. Після того, як я забрав із собою сім'ю, це не є великою проблемою для мене", – цитує Родрігеса Hurriyet.

Нагадаємо, Жерсон і його кохана – українська тенісистка Ольга Янчук – виховують сина. Першу частину сезону 2021/22 гравець збірної Люксембургу провів у оренді в Труа, але через регулярні порушення дисципліни французький клуб достроково попрощався з нападником.

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