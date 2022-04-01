Півзахисник Металіста 1925 Дерек Фрейтас Рібейро продовжить кар'єру у Шапекоенсе, повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

Зірка Львова продовжить кар'єру у чемпіонаті Болгарії

"Жовто-сині" пішли на зустріч 24-річному гравцю та через війну в Україні достроково призупинили дію контракту. Хавбек виступатиме за команду з бразильської Серії В до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, Дерек приєднався до харків'ян у жовтні 2019 року і загалом у 35 матчах забив 12 голів і віддав 3 асисти. У поточному сезоні не зіграв жодного поєдинку через травму. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

"Ворог бачить, що Україна прогресує, що вона успішна": екс-легіонер Шахтаря вважає Київ домівкою і мітингує у Берліні