"Чи буде відновлення чемпіонату України? Зараз немає сенсу про це говорити. Де грати, як грати? Догравати чемпіонат закордоном? Це нереально, тому що військовий час. Люди не повинні залишати свою країну в біді, в такій ситуації. Ми повинні бути тут, для можливості в будь-який момент бути мобілізованими на фронт.

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Це раз. Друге – відповідно до регламенту, якщо стається форс-мажор (а ми всі розуміємо, що це якраз він і є, бо йде війна), тоді, наскільки я розумію, там передбачено, що можна зафіксувати результати по поточній турнірній таблиці. За умови, що зіграно більше половини матчів чемпіонату. Вони зіграні.

Думаю, там обговорювалися різні варіанти – після першого кола, чи по поточній ситуації. Я за те, щоб завершити по поточній ситуації (після 18-ти турів – прим.). Команди зіграли матчі, зафіксувати цю таблицю, і, якщо, дай бог, буде військова перемога до літа, то впевнений, що по цій таблиці можна визначати представництво України в єврокубках. Якщо для цього буде можливість", – заявив журналіст в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, після 18-ти зіграних турів УПЛ лідирує Шахтар. Команда Роберто Де Дзербі випереджає Динамо на 2 очки. Далі йдуть СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Раніше повідомлялося, що клуби Прем'єр-ліги розглядають два варіанти завершення чемпіонату – після першого кола або 18-ти турів.

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