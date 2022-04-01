"Не треба залишати свою країну в біді": Циганик вважає, що футболісти не мають покидати Україну під час війни
Журналіст Ігор Циганик проаналізував шанси на догравання чемпіонату України за спортивним принципом.
"Чи буде відновлення чемпіонату України? Зараз немає сенсу про це говорити. Де грати, як грати? Догравати чемпіонат закордоном? Це нереально, тому що військовий час. Люди не повинні залишати свою країну в біді, в такій ситуації. Ми повинні бути тут, для можливості в будь-який момент бути мобілізованими на фронт.
Кабінетне чемпіонство Шахтаря і ризик зникнення клубів – директор УПЛ відповів на чутки довкола відновлення сезону
Це раз. Друге – відповідно до регламенту, якщо стається форс-мажор (а ми всі розуміємо, що це якраз він і є, бо йде війна), тоді, наскільки я розумію, там передбачено, що можна зафіксувати результати по поточній турнірній таблиці. За умови, що зіграно більше половини матчів чемпіонату. Вони зіграні.
Думаю, там обговорювалися різні варіанти – після першого кола, чи по поточній ситуації. Я за те, щоб завершити по поточній ситуації (після 18-ти турів – прим.). Команди зіграли матчі, зафіксувати цю таблицю, і, якщо, дай бог, буде військова перемога до літа, то впевнений, що по цій таблиці можна визначати представництво України в єврокубках. Якщо для цього буде можливість", – заявив журналіст в ефірі Циганик Live.
Нагадаємо, після 18-ти зіграних турів УПЛ лідирує Шахтар. Команда Роберто Де Дзербі випереджає Динамо на 2 очки. Далі йдуть СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Раніше повідомлялося, що клуби Прем'єр-ліги розглядають два варіанти завершення чемпіонату – після першого кола або 18-ти турів.
Росія напала на Україну: Динамо виїжджає за кордон, трансферні плани Шахтаря (LIVE)