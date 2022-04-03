У лісі біля Мотижина (Бучанський район) було виявлено тіла старости села Ольги Сухенко, її чоловіка Ігоря Сухенка (співзасновник сільського футбольного клубу Колос) та їхнього сина Олександра Сухенка, який виступав за Чайку (Петропавлівська Борщагівка), Сокіл (Михайлівка-Рубежівка) та Кудрівку (Ірпінь), повідомляє Києво-Святошинський футбол у Facebook.

Футболіст і його батьки викрадені російськими окупантами на Київщині – доля сім'ї невідома

Вся родина до останнього залишалась в окупованому селі і всіляко допомагала односельчанам, зокрема ліками і продуктами. 23-го березня окупанти викрали Ольгу та Ігоря Сухенків, а згодом повернулися й по Олександра. До тепер їхня доля була невідома. Під час зачистки звільненого Мотижина у лісопосадці була знайдена братська могила, в якій знаходилися трупи близько тридцяти закатованих українських громадян, і серед них – родина Сухенків.

Нагадаємо, Олександр Сухенко виступав на позиціях форварда та вінгера, був яскраво вираженим гравцем атаки. За свою кар'єру ставав чемпіоном і володарем кубка Макарівського району у складі мотижинського Колоса, чемпіоном і двічі володарем кубка Київської області у складі Кудрівки (Ірпінь) та Сокола (Михайлівка-Рубежівка), чемпіоном і володарем кубка Києво-Святошинського району у складі Кудрівки. З 2018 по 2022 рр. захищав кольори друголігової Чайки, за яку забив 3 голи у 21 матчі.

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