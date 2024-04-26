"Футбол 24" продовжує серію програм про життя українського футболу протягом Незалежності – від початку 1991-го і до 2023 року. Дивіться чергове відео на нашому YouTube-каналі.

На черзі у нас 1993-й рік! Рік, який запам'ятається футбольним уболівальникам дебютною перемогою збірної України та приходом до президентського крісла Динамо Григорія Суркіса.

Тоді ж Олександр Шовковський повернеться до табору київського гранда, а юний форвард Карпат Андрій Гусін перебереться у столицю. А ще, "леви" візьмуть участь у єврокубках як фіналісти національного Кубка. Про скандальне чемпіонство Динамо, фіаско Леоненка у гонитві бомбардирів, гол Реброва Барселоні, футбольний контент того часу і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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