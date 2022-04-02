"Після відпустки ми провели передсезонку, кілька товариських матчів. У мене нарешті з'явилась стабільність, почав виходити у стартовому складі. Я став краще адаптуватись. На жаль, потім сталося все це. Ця війна... І на цьому все скінчилося.

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Я думаю, що повинен був пройти через це. Мені 22 роки, а я вже пережив пандемію і війну. Через сім місяців за кордоном я маю можливість повернутися додому і брати участь у всіх цих змаганнях, які на нас очікують. Я сподіваюся, що все буде добре, і ми зможемо виграти ці титули", – наводить слова Вітінью сайт Атлетіко Паранаенсе.

Нагадаємо, Динамо відпустило вінгера у оренду до 30 червня 2022 року. Минулого літа кияни заплатили за нього 6 млн євро.

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