Колишній захисник МЮ і збірної Англії Гарі Невілл вказав на додаткову інтригу, яка огортає групу з Іраном, США та четвертою командою, яка поки невідома.

"Я думаю, що це цікава група з точки зору якості команд, проти яких нам доведеться грати. Кожна збірна цього квартету додає своїх особливих емоцій.

"Ми повинні виходити з групи": Саутгейт задоволений жеребом, який може "підсунути" Україну

Очевидно, США створить великі труднощі. Є загадка "Україна-Уельс-Шотландія". Буде потужний заряд пристрасті і емоцій незалежно від того, хто вийде – Україна, чи хтось із наших сусідів. Ще Іран, відносини з яким на урядовому рівні Англії та США за останні 20-30 років не завжди були гладкими", – цитує Невілла Eurosport.

Нагадаємо, Англія потрапила в групу В, де зустрінеться з Іраном, США і переможцем відкладеного євровідбору. Володар останнього слоту визначиться у протистоянні Уельсу з переможцем пари Шотландія – Україна.

Результати жеребкування ЧС-2022 – Україна дізналася суперників, цікава група і старі знайомі для команди Петракова