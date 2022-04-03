"Привіт, я Олександр Зінченко, гравець Манчестер Сіті та збірної України. Я не просто граю за цю країну, я її громадянин. Зараз моя країна захищається від російської агресії. Тисячі людей помирають. Російські війська вже зруйнували кілька міст. Бомби та ракети падають та влучають у будинки мирних мешканців.

"Українці швидше помруть, але ніколи не будуть рабами": Дулуб змінив своє ставлення до росіян після початку війни

Я народився та виріс у Житомирській області. 8 березня російська авіація атакувала Малин, місто неподалік від Житомира. За підсумком одного з авіаударів було вбито родину, разом із малою дитиною.

У мене також є маленька донька. Моє серце розбивається під час думок про те, наскільки багато дітей її віку зараз вмирають, та скільки ще стануть жертвами цієї війни. На цей час уже загинуло більше 140 дітей. Надалі їх кількість лише зростатиме, якщо ніхто не зможе зупинити вторгнення.

Я прошу вас, говоріть про це вголос! Не мовчіть, доки діти не перестануть гинути кожного дня. Будь ласка, допоможіть нам своїми голосами та підтримкою. Зупиніть Путіна! Врятуйте українських дітей!" – сказав Зінченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

Росія напала на Україну: жорстокі вбивства футболіста і тренера, перший матч Динамо (LIVE)