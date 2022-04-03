"Ми поїхали до Луцька, бо тут можна було знайти житло. Деякі гравці поїхали в інші міста, наприклад, в Ужгород і Львів. Тут є поле, і я намагаюся тренуватися і тримати себе у формі, але це непросто.

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Чоловіків від 18 до 60 років не пускають за кордон. Можливо, певні клуби зацікавилися б, і я міг би тимчасово приєднатися до іноземного клубу. Але це неможливо без отримання дозволу від Мінмолодьспорту. Я міг би бути кориснішим для країни, граючи за кордоном, а не просто сидіти тут і нічого не робити.

Це ще один важливий аспект. Я хотів би хоча б знайти команду, щоб тренуватися регулярно. Набагато краще тренуватися з командою, ніж робити все самостійно.

Хочу, щоб цей кошмар закінчився якомога швидше, і щоб ми повернули нашу країну до нормального життя. Моя найбільша мрія – повернутися до Донецька і зіграти на Донбас Арені. Багато років це було неможливо, але я вірю, що цей день настане", – цитує Трубіна Goal.com.

Нагадаємо, у першій частині сезону Анатолій провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів. Ще у шести поєдинках відстояв "на нуль".

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