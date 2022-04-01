Напередодні Болотніков повідомив, що Динамо вирішило питання щодо від'їзду за межі України. При цьому він не виключив, що це може робитися для переходів футболістів в інші клуби, адже до закриття спеціального вікна (7 квітня) залишилося не так багато часу.

Сьогодні Динамо офіційно повідомило про отримання дозволу від компетентних державних органів на виїзд за кордон.

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"Ну що, я всіх вітаю. Динамо і Мінспорту таки це зробили, кришка ящика Пандори полетіла, як башта російського танку після зустрічі зі Стугною. Відтепер ми знаємо – футболісти у нас особливі громадяни, яким дозволено значно більше, ніж усім іншим. А футболісти Динамо – взагалі особливіші за особливих.

Огидно, що ці люди ше й використовують ЗСУ для своєї втечі. За такою логікою, кожен може відкупитися штукою євро для ЗСУ і покинути країну. Добре, що Суркіс хоча б спростував наміри розпродажу, але я б не поспішав робити висновки, завжди можна знайти варіанти…

Хоча, не Динамо єдиним. Прислали мені ось таке відео, зняте 31 березня у Відні – Палкін і Срна попивають каву в мирній Європі. Інші мої джерела підтвердили, що Палкін виїхав. Кажуть, поїхав по справах, продає легіонерів, за тиждень має повернутись. Але цього ніхто, звісно, гарантувати не може.

Чуваки, краще ви там залишайтесь. Бо я щось сумніваюсь, що герої, які здобудуть для вас перемогу, захочуть жити в одній країні з "особливими" людьми", – написав Болотніков у Facebook, прикріпивши відео, на якому Даріо Срна і Сергій Палкін перебувають у Відні.

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