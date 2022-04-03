Новачок Ліона Тете вже приносить дивіденди французькому клубу після свого переходу – бразилець допоміг "ткачам" вирвати перемогу над Анже у 30-му турі.

Чемпіонат Франції 2021/22, 30-й тур

Ліон – Анже – 3:2

Голи: М. Дембеле, 26, 52, Тете, 80 – Перейра Лаже, 50, Буфаль, 59

Ліон вийшов вперед у першому таймі завдяки голу Мусси Дембеле, а у другій половині команди влаштували справжню перестрілку. На 50 хвилині Лаже зрівняв рахунок, а вже на 59 хвилині рахунок став 2:2 – на дубль Дембеле своїм м'ячем відповів Буфаль.

Тете офіційно перейшов з Шахтаря у Ліон

Тете вийшов на поле на 78 хвилині та майже одразу став героєм зустрічі. Бразилець отримав передачу від Густо та ударом "з точки в точку" пробив у дальній кут. Цей гол став останнім у зустрічі, тож саме гравець Шахтаря, який виступає у Франції на правах оренди, став героєм зустрічі.

Нагадаємо, Тете став гравцем Шахтаря взимку 2019 року. Відтоді бразилець зіграв за "гірників" 108 матчів, у яких забив 31 м'яч. За три роки в Україні футболіст виграв національний Кубок та двічі ставав чемпіоном.

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